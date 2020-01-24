Знаменитая актриса с трудом пережила траурную церемонию

В пятницу. 24 января, в Москве попрощались с Данилой Перовым – сыном знаменитой артистки Раисы Рязановой. Актер умер в 51 год из-за оторвавшегося тромба.

В театре "Содружество актеров Таганки", где играл Перов, собрались его родственники и коллеги. На сцене был установлен гроб с телом артиста, первой к нему, вся с красными от слез глазами, подошла мать – Раиса Рязанова.

Актриса гладила сына по голове и, рыдая, что-то шептала. На церемонию она пришла с невесткой и внуком, пишут "Дни.ру". Артистке во время прощания с сыном стало плохо, и родственники пытались привести ее в чувство, а у театра дежурила скорая помощь.

"Говорят, незаменимых нет, но это не так. С уходом Данилы мы все это поняли", – сказал на церемонии близкий друг Перова. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Данила Перов скончался ночью 22 января. В театре "Содружество актеров Таганки" он стал работать с 1994 года, сыграв в спектакле "Конек-Горбунок". Сын Рязановой также с детства снимался в кино, самыми известными его работами стали роли в картинах "Всегда говори "всегда", "Универ", "Отель "Элеон" и многих других.