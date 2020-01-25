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Бывшая погнала Шаляпина домой после танцулек с "богатенькими бабульками"

Бывшая погнала Шаляпина домой после танцулек с "богатенькими бабульками"
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Экс-любовь предприимчивого красавчика ахнула при виде его развлечений

Женщина не смогла сдержать эмоций и публично высказала все, что думает об отдыхе Прохора Шаляпина, который, по слухам, закрутил роман с миллионершей из Канады Танечкой.

Лариса Копенкина, бывшая жена артиста, выругалась на его странице в Инстаграм после того, как увидела его танцы с толпой пенсионерок.

"На нашем лайнере очередная дискотека .." - написал Шаляпин под видео, где зажигает с пожилыми туристками.

"**** **** я тя теряю", – высказалась Копенкина в комментариях. Дипломатичный Прохор утешил бывшую: "Лара , ты всегда для меня номер 1 !!!!"

Однако Лариса не унималась и буквально погнала Шаляпина домой: "Нууу ка быстро домой, а то ишь по танцулткам разьегался". И добавила: "так уведут парня заморские красавишны".

Поклонницам Прохора не понравилось появление Копенкиной на его странице. Одна из них резко осадила 64-летнюю Ларису: "это мягко говоря не ваше дело)))))"

Другая заявила, что без пары певец точно не останется: "Можете быть уверены,уведут! Богатеньких бабулек там много,а он такой один!"

Ранее Цымбалюк-Романовская сделала о Шаляпине неожиданное признание.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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