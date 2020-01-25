Бывшая погнала Шаляпина домой после танцулек с "богатенькими бабульками"
Женщина не смогла сдержать эмоций и публично высказала все, что думает об отдыхе Прохора Шаляпина, который, по слухам, закрутил роман с миллионершей из Канады Танечкой.
Лариса Копенкина, бывшая жена артиста, выругалась на его странице в Инстаграм после того, как увидела его танцы с толпой пенсионерок.
"На нашем лайнере очередная дискотека .." - написал Шаляпин под видео, где зажигает с пожилыми туристками.
"**** **** я тя теряю", – высказалась Копенкина в комментариях. Дипломатичный Прохор утешил бывшую: "Лара , ты всегда для меня номер 1 !!!!"
Однако Лариса не унималась и буквально погнала Шаляпина домой: "Нууу ка быстро домой, а то ишь по танцулткам разьегался". И добавила: "так уведут парня заморские красавишны".
Поклонницам Прохора не понравилось появление Копенкиной на его странице. Одна из них резко осадила 64-летнюю Ларису: "это мягко говоря не ваше дело)))))"
Другая заявила, что без пары певец точно не останется: "Можете быть уверены,уведут! Богатеньких бабулек там много,а он такой один!"
Ранее Цымбалюк-Романовская сделала о Шаляпине неожиданное признание.
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