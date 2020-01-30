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"Поплыл в бескрайние дали": сын Никаса Сафронова закатился в воду

"Поплыл в бескрайние дали": сын Никаса Сафронова закатился в воду
Лука Сафронов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант творчески подошел к пляжному отдыху

Музыкант Лука Сафронов-Затравкин поделился юмористическим видео в соцсети. Пианист, отличающийся весьма внушительными габаритами, закатился по песку в морскую воду и довольно уверенно поплыл в волнах. Фанатов звезды весьма позабавил новый ролик.

"Как в детстве)) но, только дети так любили делать на снегу", "Обожаю ваше чувство юмора", "Лука, ты кит!", "Лука поплыл в бескрайние дали в бескрайние близи", "Вы это, там осторожнее !!!!. Не повышайте уровень мировых вод", "Самое главное,чтобы у мужчины было чувство юмора!", "Милаха)))", "Добряк", "Котик", – умилились подписчики на страничке Сафронова-Затравкина в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

При этом Сафронов то ли в шутку, то ли всерьез написал: "Друзья, если вы видите, что на берег выбросило дельфина, морского котика или тюленя, не проходите мимо, помогите ему вернуться в море!"

В конце ноября в СМИ бурно обсуждалось происшествие, которое произошло с Лукой Сафроновым в самолете. Артист застрял в туалетной кабинке. Видео инцидента разлетелось по Сети. По слухам, музыкант не в первый раз попал в такую нелепую ситуацию.


Валентина МАЙОРОВА

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