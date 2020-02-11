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Каменских в расстегнутом топе потрясла грудью

Каменских в расстегнутом топе потрясла грудью
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Певица устроила сексуальные танцы

Настя Каменских после раздевания в магазине решила, судя по всему, подразнить мужчин другим способом.

В инстаграм звезды появилось видео, где она танцует перед камерой. Одетая в черные леггинсы и короткий топ на молнии, которую она расстегнула, открыв грудь, Каменских потрясла прелестями, лукаво улыбаясь.

Появление Насти в "натуральном" виде пришлось поклонникам по вкусу – она танцевала без макияжа и с распущенными волосами.

"Ты такая разная ))) класс !)" "Мне так нравится)" " Просто 🔥🔥🔥 вы супер" – написали они.

Ранее Каменских снялась в купальнике.


 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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