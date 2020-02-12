"Была ссора с отцом": всплыли подробности исчезновения правнука Сталина
Селим Бенсаад вместе с женой пропал три месяца назад. Искать правнука Иосифа Сталина вызвался отец с журналистами, но в результате поисков всплыли шокирующие детали. Как оказалось, между отцом и сыном давно были конфликты.
Выяснить это удалось благодаря дневнику, который правнук Сталина регулярно вел. В нем он и рассказал о физическом насилии со стороны отца.
"Это произошло в прихожей. Вечером была ссора с отцом, и он пытался меня задушить. Но мать остановила отца и меня выгнали из дома. Выходя из дома, я разбил стекло на двери у подъезда и порезал большой палец от злости на отца..." – передает StarHit отрывок из дневника.
Правнук Сталина описал еще несколько таких случаев, поэтому его близкие уверены, он мог сбежать из-за тирании отца. Также они рассказали, что в 2007 г. Селим Бенсаад почти оглох.
Отец мужчины Хосин Бенсаад предлагает свою версию исчезновения. По его мнению, сын мог попасть в заложники или секту, а по самым смелым предположениям и вовсе убит. Поиски правнука Сталина продолжаются.
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