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Волочкова пришла на интервью в унтах и топике с тигром

Волочкова пришла на интервью в унтах и топике с тигром
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/
Балерину сопровождали ее ученицы

Некогда прима-балерина Большого театра, а ныне известная своим "Инстаграм"-аккаунтом танцовщица Анастасия Волочкова пришла на интервью в топике с мордой тигра и высоких унтах. С собою она привела своих учениц Эрику и Беатен.

"И на видеосъемке, и интервью мои подружки со мной", – написала балерина в соцсети.

Первая публикация с занятий с Эрикой и Беатен появилась 18 февраля. Артистка рассказала, что девочки приходят к ней тренироваться каждый день, и им очень нравится.

"А мне никогда не жаль моего времени и внимания для ребят", – заявила блондинка, добавив, что ей приятно делиться опытом с молодым поколением.

Танцовщица любит наряжаться ярко и броско. Например, на День святого Валентина она примерила откровенное платье с вырезом до пупа. Единственное, что прикрывало роскошное декольте балерины, – полупрозрачная сетка темного цвета. В таком экстравагантном платье она встретила Никиту Джигурду, который приехал поздравить ее с праздником и привез букет белых роз. 

Не так давно актер гостил у балерины дома. Анастасия опубликовала снимок, где Никита обнимает ее, сидя на диване. Время, проведенное с приятелем, звезда назвала "домашним вечером". Пригласить Джигурду в гости Волочкова решилась сразу после дня рождения подруги, на котором появилась в обтягивающем черном платье и туфлях на высоком каблуке. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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