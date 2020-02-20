Балерину сопровождали ее ученицы

Некогда прима-балерина Большого театра, а ныне известная своим "Инстаграм"-аккаунтом танцовщица Анастасия Волочкова пришла на интервью в топике с мордой тигра и высоких унтах. С собою она привела своих учениц Эрику и Беатен.

"И на видеосъемке, и интервью мои подружки со мной", – написала балерина в соцсети.

Первая публикация с занятий с Эрикой и Беатен появилась 18 февраля. Артистка рассказала, что девочки приходят к ней тренироваться каждый день, и им очень нравится.

"А мне никогда не жаль моего времени и внимания для ребят", – заявила блондинка, добавив, что ей приятно делиться опытом с молодым поколением.

Танцовщица любит наряжаться ярко и броско. Например, на День святого Валентина она примерила откровенное платье с вырезом до пупа. Единственное, что прикрывало роскошное декольте балерины, – полупрозрачная сетка темного цвета. В таком экстравагантном платье она встретила Никиту Джигурду, который приехал поздравить ее с праздником и привез букет белых роз.

Не так давно актер гостил у балерины дома. Анастасия опубликовала снимок, где Никита обнимает ее, сидя на диване. Время, проведенное с приятелем, звезда назвала "домашним вечером". Пригласить Джигурду в гости Волочкова решилась сразу после дня рождения подруги, на котором появилась в обтягивающем черном платье и туфлях на высоком каблуке.