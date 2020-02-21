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"Руки-базуки" показал себя до операций

"Руки-базуки" показал себя до операций
Кирилл Терешин - Руки Базуки. Фото:instagram.com/ruki_bazuki_official
Кирилла Терешина нельзя узнать

Кирилл Терешин, известный как "Руки-базуки", опубликовал свою фотографию до экспериментов со внешностью. Снимок появился в "Инстаграм" качка. На нем у Кирилла еще здоровые руки без огромных вздутий в местах, где он делал себе инъекции. 

Комментаторы единогласно сошлись во мнении, что раньше Кирилл выглядел лучше: "Раньше норм был, а теперь просто химия", "Так намного лучше", "Смотрю, прям классный красивый офигенный парень", "Вот нормальный парень был", "Красивый парень, но сейчас…". 

Кирилл Терешин называет себя "интернетом-фриком": на его странице остались видео и фото с макияжем и женскими париками. Мужчина решил вколоть себе искусственное вещество, чтобы придать своим рукам атлетическую форму при минимальных усилиях. "Руки-базуки" прославился на всю страну после походов на популярные ток-шоу на федеральных каналах. 

Осенью стало известно, что Терешину грозит инвалидность.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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