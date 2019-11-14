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Операция не помогла: Кириллу "Руки-базуки" грозит инвалидность

Операция не помогла: Кириллу "Руки-базуки" грозит инвалидность
Кирилл Терешин. Фото: www.globallookpress.com
Выкачать весь синтол из бицепсов звезды социальных сетей не удалось

Кирилл Терешин, более известный под псевдонимом "Руки-базуки" перенес операцию на руки. Однако  меньше они практически не стали. Врачи смогли убрать только небольшое количество синтола, так как как более половины вещества глубоко осело в тканях.

Как пишет "Экспресс газета", теперь Терешин может остаться инвалидом. Все дело в том, что радикальное вмешательство невозможно – есть риск того, что потребуется ампутация, при этом самостоятельно синтол рассосаться не может.

По словам специалиста, около 70% синтола остается в тканях человека на 5-7 лет. За это время нарушается циркуляция крови, ткани начинают отмирать.

"У Кирилла эти его проблемы и начали возникать, потому что не течет кровь, рук своих не чувствует, ничего не чувствует, и отмирание тканей. Но насколько он сможет их восстановить – это главный вопрос",

цитирует медика Екатерину Захарову Life.

Также специалист предполагает, что "Руки-базуки" захочет вернуться к синтоловым инъекциям из-за комплексов и психологических проблем.

Ранее Кирилла Терешина засняли в больнице после операции. 

Дарья ПЕТРОВА

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