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"Лицо овоща": "Руки-базуки" засняли после операции

"Лицо овоща": "Руки-базуки" засняли после операции
Кирилл Терешин. Фото: instagram.com/ruki_bazuki_official
Звезда Интернета лишился своих знаменитых бицепсов

Кирилл Терешин снял первое видео в больнице после проведенной операции. В ролике молодого человека кормят с ложечки, при этом руки его в кадр не попадают. После того, как "синтоловому" качку удалили инородный материал, он решил поделиться с подписчиками своей мудростью.

"В больнице болею. Мамочка кормит. Запомните, кроме матери вы никому не нужны в этой жизни", –  сказал Кирилл Терешин своим поклонникам.

Известно, что операцию обладателю "рук-базук" сделали в московской клинике после того, как начался воспалительный процесс. Молодой человек прошел обследование, а после синтол выкачали из тела.

"Сам себя довел до такой жизни", "Теперь поздно. Когда-то ты был звезда", "Там нельзя ничего удалить кроме ампутации, хайпится просто", "Когда твои остатки денег за рекламу закончатся, ты и мамочке своей не нужен будешь", "Лицо овоща", – комментируют ролик с Кириллом Терешиным в YouTube.

Дарья ПЕТРОВА

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