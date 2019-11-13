Звезда Интернета лишился своих знаменитых бицепсов

Кирилл Терешин снял первое видео в больнице после проведенной операции. В ролике молодого человека кормят с ложечки, при этом руки его в кадр не попадают. После того, как "синтоловому" качку удалили инородный материал, он решил поделиться с подписчиками своей мудростью.

"В больнице болею. Мамочка кормит. Запомните, кроме матери вы никому не нужны в этой жизни", – сказал Кирилл Терешин своим поклонникам.

Известно, что операцию обладателю "рук-базук" сделали в московской клинике после того, как начался воспалительный процесс. Молодой человек прошел обследование, а после синтол выкачали из тела.

"Сам себя довел до такой жизни", "Теперь поздно. Когда-то ты был звезда", "Там нельзя ничего удалить кроме ампутации, хайпится просто", "Когда твои остатки денег за рекламу закончатся, ты и мамочке своей не нужен будешь", "Лицо овоща", – комментируют ролик с Кириллом Терешиным в YouTube.