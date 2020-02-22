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У экс-солистки "Серебра" выпала грудь из лифчика на веревочках

У экс-солистки "Серебра" выпала грудь из лифчика на веревочках
Катя Кищук. Фото: www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Певица показалась в трусах, натянутых до талии, и колготках

Катя Кищук выложила в "Инстаграм" свежий кадр. На фото экс-солистка группы "Серебро" позирует в необычном лифчике с веревочками, который едва прикрыл ее пышный бюст. 

"I`m so messy [Я такая грязная – прим. ред.]", – подписала снимок певица, то ли намекая на свою сексуальность, то ли на бардак, который виден в кадре позади нее. Ведь английское слово "messy", которое употребила Кищук, можно перевести, как и "неряшливый".

Фанаты пришли в полный восторг, глядя на оголенную грудь артистки.

"У меня пожар! Катерина, ну нельзя же так!", "Ты прекрасна", "Огонь", "Такая ты классная", "Это законно быть такой секси?", "Идеал женской красоты", "Хороша", "Как всегда шикарна", "Ну ты прям богиня", – прокомментировали фото поклонники Кищук.

Впрочем, среди подписчиков нашлись и недоброжелатели. Они обратили внимание не на упругие формы знаменитости, а на хаос в кадре.

"Че фоткаешься, иди убирай", "Бардак", "Че за *** [беспорядок] в хате?".

Ранее Кищук выставила голую грудь в прозрачном корсете. 

Полина ИВАНОВА

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