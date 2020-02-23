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Собчак с шершавым лицом сделала заявление

Собчак с шершавым лицом сделала заявление
Фото: Komsomolskaya Pravda/ www.globallookpress.com
Телеведущая придумала самый оригинальный способ поздравить мужчин с 23 Февраля

Светская львица Ксения Собчак опубликовала видео в "Инстаграме", где видно, как ей на лицо накладывают белую маску. Ведущая дала пользовательницам соцсети дельный совет: не стоит дарить мужчинам носки, а 8 Марта рассчитывать на бриллианты.

В конце ролика Собчак использовала один из фильтров, что придало ему юмористический окрас. Подписчики отнеслись к публикации с иронией. Одна из девушек решила поинтересоваться у ведущей, что же нужно вручить мужчине на 23-е, чтобы через две недели получить гелендваген. Другая решила узнать, что Собчак сама вручит своему избраннику, но ответа от звезды не последовало.

Остальные отметили красоту Ксении: "Ну нельзя же быть красивой такой, с праздником!", "Это видео можно смотреть вечно".

Светская львица известна не только своим отличным чувством юмора, но и твердым характером. Проблемы из-за этого возникли в отношениях Собчак и Успенской. Звезду шансона поразила циничность теледивы. Любовь Успенская хотела честно рассказать "блондинке в шоколаде" о своих отношения с дочерью Татьяной Плаксиной, но Ксения не дала объяснить ситуацию. Певица отметила, что в ведущей "все мертво", именно поэтому она в качестве машины для свадьбы выбрала катафалк.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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