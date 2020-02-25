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Собчак влезла в прямой эфир с Брежневой

Собчак влезла в прямой эфир с Брежневой
Вера Брежнева. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Светская львица не сдержалась

Ксения Собчак задала Вере Брежневой вопрос, который, видимо, нельзя было откладывать: когда певица появится в ее шоу.

Артистка презентовала новую песню в эфире “Русского радио" и запустила прямой эфир в "Инстаграм", где отвечала на вопросы и общалась с подписчиками.

Внимательные пользователи заметили в общей переписке Ксению Собчак, которая написала в адрес Веры: "Когда же ты ко мне придешь?". Предполагается, что речь идет о программе в формате интервью на ютуб-канале журналистки. 

Ксения Собчак стала ведущей программы “Док-Ток” на Первом канале, где вместе с Александром Гордоном разбирает социальные проблемы и нашумевшие события в формате документального расследования. Первый выпуск шоу был посвящен сестрам Хачатурян. 

Ранее Мария Захарова раскритиковала "Док-Ток” и работу Ксении Собчак.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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