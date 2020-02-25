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Вид матери Бузовой шокировал народ

Вид матери Бузовой шокировал народ
Ольга Бузова с мамой. Фото: instagram.com/buzova86
Женщина выглядит моложе дочери

Ольга Бузова опубликовала совместную фотографию с матерью. На лице Ирины Александровны не заметны морщинки, без макияжа она похожа на девочку-подростка. 

Артистка обнимает родительницу на снимке и прижимается к ней щекой. Под фото в "Инстаграм" она пожелала всем беречь матерей и призналась в любви. 

Одних подписчиков растрогал снимок, они отметили, что Ирина Александровна выглядит слишком молодо. Другие раскритиковали звезду "Дома-2" за излишний фотошоп. 

"Это ее мама?", "Я подумала, что это школьница", "У тебя же мама не так выглядит! Фанатка фотошопа!", "Отфотошопила, вот и получилось, что мама моложе дочери", "Нелепо выглядит с лицом младенца", – возмутились комментаторы. 

Ранее Ольга Бузова поздравила мужчин в праздник с раздвинутыми на песке ногами.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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