Женщина выглядит моложе дочери

Ольга Бузова опубликовала совместную фотографию с матерью. На лице Ирины Александровны не заметны морщинки, без макияжа она похожа на девочку-подростка.

Артистка обнимает родительницу на снимке и прижимается к ней щекой. Под фото в "Инстаграм" она пожелала всем беречь матерей и призналась в любви.

Одних подписчиков растрогал снимок, они отметили, что Ирина Александровна выглядит слишком молодо. Другие раскритиковали звезду "Дома-2" за излишний фотошоп.

"Это ее мама?", "Я подумала, что это школьница", "У тебя же мама не так выглядит! Фанатка фотошопа!", "Отфотошопила, вот и получилось, что мама моложе дочери", "Нелепо выглядит с лицом младенца", – возмутились комментаторы.

Ранее Ольга Бузова поздравила мужчин в праздник с раздвинутыми на песке ногами.