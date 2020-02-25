Полуголая Кожевникова перетянула грудь черной лентой
Мария Кожевникова снялась для обложки мужского журнала в полуобнаженном виде. Она позирует в черных трусах и длинных перчатках, а ее грудь едва прикрывает тонкая черная лента. В кадре звезда придерживает руками волосы, демонстрируя свое подтянутое тело. Такою она показалась на фото в "Инстаграме".
Актрисаотметила, что снимок был сделан 11 лет назад, но она ничуть не стесняется прошлых фотосессий, а, наоборот, гордится тем, как выглядела раньше. "Мне приятно смотреть на мое идеальное тело", – поделилась в описании к кадру звезда, добавив, что это мотивирует ее правильно питаться и заниматься спортом. Так она ответила всем "моралистам", которые "пытаются унизить" ее за полуобнаженные снимки.
В соцсети артистку поддержали, написав, что сейчас она выглядит не хуже. Некоторые подписчики признались, что смотрели сериал "Универ", где снималась звезда, только ради нее: "Ты не меняешься. Красотка", "Да такая обложка всем мотиватор", "Идеальное тело", "А почему нельзя похвастать, если есть чем?", "Роскошная".
Несмотря на обращение Кожевниковой к интернет-пользователям, некоторые так и не перестали критиковать звезду за ее прошлое. Актрисе напомнили о том, что сейчас она жена и мама, а в таком статусе, по мнению комментаторов, публиковать откровенные снимки неприлично. "А муж как на фото, выставленное на всеобщее обозрение, отреагировал?", "Стыдно маме мальчишек выставлять подобное", "Фото прекрасное и фигура... но не для депутата!", "Мы (девчата) все-таки должны быть скромными и чистыми. Безусловно, Вам есть что показать, и Вы успешно это всегда делали. Но больше не надо", – отметили комментаторы.
Актриса получила известность благодаря сериалу "Универ", который вышел на телеэкраны в 2008 году. Позже ее наградили премией "Золотой орел" – за роль в картине "Батальонъ".
Ранее Марию Кожевникову высмеяли в Сети из-за перемен во внешности. До этого она напугала поклонников излишней худобой и тяжелой болезнью.
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