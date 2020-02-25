Звезда популярного шоу путешествует с мужем

Анастасия Ивлеева отдыхает в Куршавеле вместе с супругом Алексеем Узенюком, более известным как рэпер Элджей. Звезда опубликовала видео в своих "Инстаграм"-историях, на котором она хвастается счетом в ресторане – пара пообедала почти на 90 тыс. рублей.

Ведущая "Орла и решки" поделилась несколькими роликами из путешествия. На одном их них Ивлеева обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей с выбором – заказать лобстера или креветок. "Меня вот муж в Куршевель вывез. Сижу кайфую", – похвасталась звезда на видео.

В следующем ролике телеведущая показала счет за обед, который составлял €1243 – более 88 тыс. рублей. Она подписала, что выбрала все-таки лобстера, а также дала понять, что такая цена ее крайне удивила.

Об отношениях Ивлеевой и Элджея стало известно лишь в 2018 г., до это пара скрывала свой роман. В сентябре прошлого года артисты поженились и теперь часто публикуют совместные посты в "Инстаграме".

Популярность Ивлеева обрела благодаря ее блогу – звезда снимала короткие юмористические видео. Затем Анастасия появилась на телевидении, по ее словам, именно благодаря соцсетям – она стала ведущей шоу "Орел и решка". Сейчас на блогера подписано почти 15 млн человек в "Инстаграме", кроме того, она вошла в тройку самых сексуальных женщин России 2018 по версии журнала "Maxim".

Ранее Ивлеева показала снимки, на которых работает продавцом и выпивает в подъезде.