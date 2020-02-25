Участник популярной передачи встал "пистолетиком" и начал кричать

Участник популярной среди одиноких сердец программы "Первого канала" шокировал ее женскую аудиторию. Жених, который, отчаявшись в поисках второй половинки, пришел в студию "Давай поженимся", потряс присутствующих своим темпераментом и зажигательным танцем.

Бойко выкинув ногу "пистолетиком", он что-то страстно прокричал. При этом энергичная артикуляция мужчины лишила дара речи саму Гузееву, которая, как известно, за словом в карман не лезет.

Как завороженная она наблюдала за "электрическим" героем и снимала его на телефон. Судя по надписи, которая сопровождает соответствующее видео в "Инстаграме", гость появился в студии не впервые.

"Не ждали?! Иногда они возвращаются", – резюмировали авторы аккаунта.

Как выяснилось, телезрители тоже знают героя в лицо. Они пообещали, что не пропустят представления, сопроводив комментарии порциями шуток и острот в адрес жениха.

"Этот выпуск я бы назвала "Весеннее обострение", " Наконец-то! Я ждала его", "Опять он, ждем", "Вот не верю ему, нельзя так орать находясь в здравом уме", "Его что выпустили? Или сам сбежал к весне?! Как страшно жить", "Первый раз его вижу и уже страшно", "Где ж вы таких берете?", "Какая у него мимика, прям ведущих заговорил", "Выступал он, а стыдно мне", "Я чуть со стула не упала когда его увидела. Мама говорит, телевизор чуть по ниже сделай его голос очень громкий", – отреагировали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, ранее Гузееву шокировал рогатый жених.