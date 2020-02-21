Гузееву шокировал рогатый жених
Ларису Гузееву поразил очередной жених на шоу "Давай поженимся!" Во время своего сюрприза, который, по условиям программы, показывают все участники программы, он станцевал с огромными рогами на голове и копытами на ногах. Ролик телеведущая опубликовала в своих Инстаграм-историях.
На видео участник шоу предстал в широких штанах с голым торсом, демонстрируя свое накаченное тело. Грудь мужчины была забита татуировками, а глаза завязаны черной тканью. Жених размахивал зеленым оружием необычной формы, прохаживаясь по сцене в обуви в виде копыт, которую он снял в конце ролика. Голову участника телешоу украшал шлем с закрученными черными рогами, из-под которых выглядывали длинные волосы.
"Где нервов набраться, чтобы спокойно смотреть на такие сюрпризы", – прокомментировала выступление жениха Гузеева, снимая его на камеру. Телеведущая отметила, что участник приехал из Белоруссии, а сам он по образованию историк. "Умный, красавец", – заключила артистка.
На шоу "Давай поженимся!" приходят герои, которые удивляют даже невозмутимых, на первый взгляд, ведущих. Так, ранее в эфире программы появился мужчина с ножом, который довел Гузееву до истерики. А один из женихов публично признался, что принял виагру перед съемками, чтобы поразить всех размером своего достоинства.
Сама Гузеева также порой ведет себя эксцентрично, иногда даже оскорбляя гостей. Ранее скандальная телеведущая задрала невесте платье прямо во время съемок.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Быстро похудеть к весне: любимые диеты знаменитостей
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ