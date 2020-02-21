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Гузееву шокировал рогатый жених

Гузееву шокировал рогатый жених
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина с копытами размахивал оружием во время танца

Ларису Гузееву поразил очередной жених на шоу "Давай поженимся!" Во время своего сюрприза, который, по условиям программы, показывают все участники программы, он станцевал с огромными рогами на голове и копытами на ногах. Ролик телеведущая опубликовала в своих Инстаграм-историях.

На видео участник шоу предстал в широких штанах с голым торсом, демонстрируя свое накаченное тело. Грудь мужчины была забита татуировками, а глаза завязаны черной тканью. Жених размахивал зеленым оружием необычной формы, прохаживаясь по сцене в обуви в виде копыт, которую он снял в конце ролика. Голову участника телешоу украшал шлем с закрученными черными рогами, из-под которых выглядывали длинные волосы.

"Где нервов набраться, чтобы спокойно смотреть на такие сюрпризы", – прокомментировала выступление жениха Гузеева, снимая его на камеру. Телеведущая отметила, что участник приехал из Белоруссии, а сам он по образованию историк. "Умный, красавец", – заключила артистка.

На шоу "Давай поженимся!" приходят герои, которые удивляют даже невозмутимых, на первый взгляд, ведущих. Так, ранее в эфире программы появился мужчина с ножом, который довел Гузееву до истерики. А один из женихов публично признался, что принял виагру перед съемками, чтобы поразить всех размером своего достоинства.

Сама Гузеева также порой ведет себя эксцентрично, иногда даже оскорбляя гостей. Ранее скандальная телеведущая задрала невесте платье прямо во время съемок.

Карина СИРАЗОВА

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