Телеведущая не сдержалась на съемках шоу

Ларису Гузееву поразил герой следующего эфира "Давай поженимся". На появившемся в Сети видео сменяется несколько кадров: без остановки смеющаяся телеведущая и мужчина во время готовки на кухне. В записи участник программы, вероятно работающий поваром, быстро режет мясо и прижимает к плите курицу, причем очень интенсивно и с улыбкой на камеру.

Артистка не смогла сдержать смеха. "Ой, мама", – в какой-то момент вырвалось у нее, а затем она схватилась левой рукой за грудь. Телезвезда снялась в блузке винного цвета с зеленым воротником и манжетами. Ролик был опубликован в Инстаграм-историях аккаунта "Лариса Гузеева поженит всех".



В эфире программы нередко появляются неординарные герои, а выходки некоторых участников поражали, на первый взгляд, даже невозмутимых ведущих шоу. Так, в одном из выпусков жених признался, что перед съемками принял виагру, чтобы всем показать свое большое мужское достоинство. В другом эфире "Давай поженимся" в студию пришла модель с гигантскими губами, которые Гузеевой даже понравились.

Впрочем, странным поведением отличаются не только герои шоу, но и сами ведущие. Ранее Гузеева нагрубила пришедшей на программу невесте.