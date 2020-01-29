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Мужчина с ножом довел Гузееву до истерики

Мужчина с ножом довел Гузееву до истерики
Лариса Гузеева. Фото ИТАР-ТАСС/Александр Саверкин
Телеведущая не сдержалась на съемках шоу

Ларису Гузееву поразил герой следующего эфира "Давай поженимся". На появившемся в Сети видео сменяется несколько кадров: без остановки смеющаяся телеведущая и мужчина во время готовки на кухне. В записи участник программы, вероятно работающий поваром, быстро режет мясо и прижимает к плите курицу, причем очень интенсивно и с улыбкой на камеру.

Артистка не смогла сдержать смеха. "Ой, мама", – в какой-то момент вырвалось у нее, а затем она схватилась левой рукой за грудь. Телезвезда снялась в блузке винного цвета с зеленым воротником и манжетами. Ролик был опубликован в Инстаграм-историях аккаунта "Лариса Гузеева поженит всех".

В эфире программы нередко появляются неординарные герои, а выходки некоторых участников поражали, на первый взгляд, даже невозмутимых ведущих шоу. Так, в одном из выпусков жених признался, что перед съемками принял виагру, чтобы всем показать свое большое мужское достоинство. В другом эфире "Давай поженимся" в студию пришла модель с гигантскими губами, которые Гузеевой даже понравились.

Впрочем, странным поведением отличаются не только герои шоу, но и сами ведущие. Ранее Гузеева нагрубила пришедшей на программу невесте.

Фоторепортаж
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Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Карина СИРАЗОВА

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