Телеведущего выпишут из больницы через несколько дней

Дмитрий Дибров планирует выйти на работу на этой неделе, спустя десять дней после перенесенного микроинсульта. Об этом рассказал сам журналист.



По словам артиста, сейчас он хорошо себя чувствует и надеется полностью восстановиться уже к четвергу – 28 февраля он собирается работать. "У врачей нет шансов, на пятницу уже запланированы съемки", – сообщил Дибров ТАСС. Журналист добавил, что хочет выписаться из больницы уже послезавтра, пишет "Вечерняя Москва".

Дмитрию Диброву стало плохо 18 октября – у телеведущего случился приступ в кинотеатре "Октябрь". Его сразу же увезли в больницу. Впоследствии выяснилось, что причиной обморока стал микроинсульт. Спустя два дня жена Диброва Полина назвала состояние супруга стабильным и привезла ему в больницу банджо, чтобы ускорить выздоровление.