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"Нет шансов": Дибров рассказал о возвращении на работу после инсульта

"Нет шансов": Дибров рассказал о возвращении на работу после инсульта
Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущего выпишут из больницы через несколько дней

Дмитрий Дибров планирует выйти на работу на этой неделе, спустя десять дней после перенесенного микроинсульта. Об этом рассказал сам журналист.

По словам артиста, сейчас он хорошо себя чувствует и надеется полностью восстановиться уже к четвергу – 28 февраля он собирается работать. "У врачей нет шансов, на пятницу уже запланированы съемки", – сообщил Дибров ТАСС. Журналист добавил, что хочет выписаться из больницы уже послезавтра, пишет "Вечерняя Москва".

Дмитрию Диброву стало плохо 18 октября – у телеведущего случился приступ в кинотеатре "Октябрь". Его сразу же увезли в больницу. Впоследствии выяснилось, что причиной обморока стал микроинсульт. Спустя два дня жена Диброва Полина назвала состояние супруга стабильным и привезла ему в больницу банджо, чтобы ускорить выздоровление.

Карина СИРАЗОВА

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