Поклонники не на шутку испугались за шоумена

Любимец дам в возрасте Гоген Солнцев вывел своих "малышек" – жену и любовницу – в свет. По словам эпатажного мачо, их компания побывала на приватной выставке.

Вернисаж "Извращенка, или повесть о БДСМ-любви" оставил у троицы неизгладимые впечатления. Шоумен "даже не подозревал, что у его женщин столько неизрасходованной страсти и тайных желаний".

В тексте рядом с фото в "Инстаграм" Солнцев назвал спутниц словом, обозначение которого близко к названию сексуального извращения, когда мужчина получает удовольствие, присутствуя при измене возлюбленной. Прочитав это, подписчики сделали недвусмысленные выводы, поставив мужчине редкий диагноз.



"Неужели он не может найти себе девченку по возрасту, что за болезнь у него такая, что его тянет к выжившим из ума", "И мне все-таки интересно, Гоген, когда ты оставишь этих старух в покое?", "50 оттенков пенсии", "О господи, в голову лезет все непристойное", "Шведская семья", "Гоген – клоун такой, придумывает свои небылицы, пиарится за счет них... А в целом жалко его. Лучше бы женился на девушке порядочной и красивой", – отреагировали на пост в соцсети.

Впрочем, некоторые из интернет-пользователей признали, что "Гоген способен в каждой женщине разжечь огонь и страсть". А также попросили его продолжать в том же духе.

Напомним, ранее стало известно, что жена-старушка Солнцева живет на 15 тыс. рублей.