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"Хрустальный мальчик": бывшему Бузовой сделали операцию

"Хрустальный мальчик": бывшему Бузовой сделали операцию
Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Спортсмен находится в Италии под наблюдением врачей

На недавней тренировке полузащитник футбольного клуба "Рубин" Дмитрий Тарасов, бывший муж Ольги Бузовой, получил серьезную травму: врачи диагностировали закрытый перелом со смещением. Лечиться спортсмен решил в итальянской клинике, несмотря на эпидемию коронавируса СOVID-19.

Результатом он поделился с подписчиками в "Инстаграм", выложив фото на больничной койке с подписью: "Операция прошла успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как говорилось в "Шерлоке Холмсе", "нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо". В точку".

Подписчики поддержали футболиста, пожелав ему скорейшего восстановления: "Братик, давай возвращайся, у нас еще реванш с тобой", "Тара, ждем на поле", "Вернешься еще сильнее!!!", "И этот рубеж Вы преодолеете!". 

Однако не все отнеслись к перенесенной спортсменом операции с пониманием. Один из интернет-пользователей даже назвал футболиста "хрустальным мальчиком". 

Напомним, что Дмитрий Тарасов успешно провел зимние сборы, а также подписал контракт с казанским ФК "Рубин" до конца сезона.

Ранее "Утро" писало, что бывшая жена Ольга Бузова вспоминала о спортсмене. А сам он рассказал о беременности новой супруги.

Александра АКСЕНОВА

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