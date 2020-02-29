Актеры снова засветились в постельной сцене

Не успели утихнуть споры вокруг картины Клима Шипенко "Текст", как Кристина Асмус и Иван Янковский снова заставили о себе заговорить. СМИ обсуждают новую постельную сцену с участием артистов. На этот раз интим звезды изображали в постановке "Утиная охота", где играют супругов. Видео со спектакля появилось в Инстаграм одной из зрительниц.

На кадрах артисты лежат на кровати – Асмус в нижнем белье страстно целует Янковского. Отметим, что в этот раз пикантная сцена критике не подвергалась – снявшая видео девушка лишь написала, что игра актеров на сцене воспринимается по-другому в сравнении с кино. Ролик публикует сайт "7 дней".

Напомним, после "Текста", где в постельной сцене снялись Асмус и Янковский, разгорелся настоящий скандал. Кристину буквально затравили в Сети, публика писала гадости в ее Инстаграм, обвиняя в излишней откровенности. Досталось и ее мужу, звезде Comedy Club Гарику Харламову, на которого тоже накинулись хейтеры.

После нападок критиков об эротических кадрах в фильме высказался Иван Янковский. Артист заявил, что он и Кристина Асмус отлично справились со своей работой, раз зрители поверили, что все происходило по-настоящему.