"После концертов подрабатываю": Лолита сделала неожиданное признание
Во время гастролей в Германии Лолита Милявская показала неожиданные грани своего таланта. Артистка устроила прачечную в гостиничном номере. Она выстирала в раковине футболки клавишника, ударника и гитариста.
"Если что кому надо, я после концертов подрабатываю", – пошутила звезда в ролике на своей странице в "Инстаграм".
"Золушка!", "Я Вами восхищаюсь "убирать грязь – не стыдно, стыдно жить в грязи", "С королевами такое случается... на то они и королевы, что могут все", "На все руки, вот что значит из СССР", "Лолита, ты не перестаешь поражать!!!! Серьезно ты можешь выйти из любой ситуации!", "Лола, Вы просто чудо... Человечище Вы наше", "Лолита, Вы даже в качестве домохозяйки выглядите великолепно", – отерагировали подписчики на шуточный ролик.
Правда, одна поклонница посетовала, что артистка позволяет музыкантам вить из себя веревки: "Ну мужчины то могли и сами постирать себе футболки... Эх, Лолита, как всегда балуете мужчин".
После развода с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым Лолита ведет активную творческую жизнь. Певица много гастролирует, выступает на разных концертных площадках в России и за рубежом. Кроме того, звезда похудела на 15 кг и теперь радует поклонников пикантными фото и видео.
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