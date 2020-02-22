Полуголая певица снялась в ванне

Лолита Милявская поведала поклонникам в "Инстаграм", что перед выступлениями плавает. Артистка поделилась секретом своей бодрости, опубликовав домашнее видео, в котором снялась в белом купальнике с распущенными волосами.

"Не умею я это делать, как делает вся молодежь. Но просто хочу сказать, что Штутгарт через 4 часа мы с вами увидимся. Правда, там не буду в купальнике", – сообщила артистка, добавив, что ей нужно потренировать дыхание под водой полчаса, так как из-за курения оно иногда сбивается. Певица также отметила, что занимается через "не хочу", если того требует организм и работа.

Поклонники, глядя на полуголое тело знаменитости, в очередной раз пришли к выводу, что Лолита сбросила лет 15 после развода с молодым пятым мужем Дмитрием Ивановым и заметно похудела.

"Роскошна до невозможности!", "Как, же вы похорошели и помолодели, просто невероятно", "Шикарная", "Вау красотка, купальник отпадный. Лолочка ты лучшая", "Ох и хороша чертовка", "Куколка", "Конечно надо расслабиться перед концертом, а Вы как всегда секси", "Вы прекрасно выглядите, правда! И купальник отлично сидит", "Лолита вау Вы так похудели", - подчеркнули фанаты, посмотревшие видео звезды.

Несмотря на скандал вокруг развода, Лолита получает удовольствие от жизни, о чем рассказывает подписчикам, и уже, по слухам, закрутила новый роман.

Ранее Лолита снялась в белье в гримерке.