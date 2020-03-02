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Приняла смерть друзей за розыгрыш: Диденко раскрыла подробности трагедии

Инстаграм-знаменитость приняла участие в шоу после гибели мужа

Аптечная блогер рассказала подробности гибели друзей и мужа в бане в эфире "Пусть говорят". Екатерина Диденко пришла на "Первый канал" в сопровождении адвоката.

Диденко пояснила зрителям и приглашенным экспертам, что изначально прыжки в воду не задумывались. Муж блогера должен был высыпать сухой лед в воду для эффектного шоу, друзья спустили в бассейн по собственному желанию. 

Девушка рассказала в передаче "Первого канала", что сначала приняла происходящее за розыгрыш, но когда возле нее один из друзей начал задыхаться, она вызвала МЧС. 

Как писало "Утро", Екатерина Диденко организовала вечеринку на свой день рождения в банном комплексе, на котором гости высыпали в небольшой бассейн 25 кг сухого льда. В результате погибли двое друзей блогера и ее муж.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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