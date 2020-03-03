Актриса побывала на девичнике у подруги

Наталья Рудова снялась в красном обтягивающем платье с глубоким декольте. Она устроила фотосессию на кухне и опубликовала в соцсети три снимка. На них можно разглядеть, что на звезде "Универа" нет бюстгальтера.

Актриса позирует, представ в трех образах, каждому из которых сама дала название. Под первым кадром блондинка оставила одно слово: "Секси-богиня". На нем она стоит на кухне на фоне холодильника, обклеенного ее фотографиями.

На втором снимке Наталья позирует с высунутым языком, зажмурив глаза и приставив к вискам руки с двумя вытянутыми пальцами. По словам актрисы, она изображает оторву.

"Ухаживаешь за всеми и вечно пытаешься всех накормить", – написано под последней фотографией. Там Рудова показана с тарелкой борща в руках, слегка согнувшись над столом.

На всех трех кадрах можно разглядеть бокалы с шампанским и пистолет. "Посиделки подружек", – сообщила звезда "Универа". И отметила, что так она провела время с моделью Анастасией Решетовой, которая недавно стала мамой, родив музыканту Тимати сына Ратмира.

"Полный пакет для подружек", "Настоящий девичник!", "Это очень круто", "Огонь", "Красный цвет вам очень идет", – поддержали подписчики актрису, оценив ее внешний вид и вечеринку.

Наталья Рудова нередко публикует фотографии, на которых демонстрирует фигуру. Ранее звезда "Универа" снялась в золотых трусах на Мальдивах и окатила себя водой на фоне моря.