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Звезда "Универа" в микро-трусах окатила себя водой

Звезда "Универа" в микро-трусах окатила себя водой
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/
Актриса продемонстрировала эффектную фигуру

Актриса Наталия Рудова выложила у себя в "Инстаграм" сторис, где окатывает себя из душа на фоне моря. "Без такого видео с Мальдив не выпускают", — кокетливо пошутила девушка.

"Почему ты там без меня?", "Да, это правда", "Какая же ты клевая", – откликнулись подписчики. Впрочем, не все фоловеры поспешили согласиться с актрисой: "Выпускают, не парься".

Наталия Рудова нередко демонстрирует эффектную фигуру в соцсетях. Недавно она выложила фотографию, на которой прижимается грудью к стеклянному бортику бассейна. А 23 февраля, экстравагантно нарядившись, знаменитость поздравила с праздником всех мужчин.

Складывается впечатление, что показывать свои модельные навыки на пляже – любимое занятие Наталии. Так, на одном из снимков артистка сидит на деревянном столе около моря с раздвинутыми ногами

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