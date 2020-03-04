СМИ сообщили о неоплаченных штрафах отца короля поп-сцены

Отец одной из самых ярких звезд российской эстрады Бедрос Киркоров рассказал, что не водит машину и не имеет задолженности в ГИБДД. Ранее в СМИ появилась информация, что папа популярного исполнителя не оплатил восемь штрафов из-за гонок в Подмосковье и объявлен в розыск.

Киркоров-старший сообщил телеканалу "360", что на него зарегистрирован только один автомобиль, который водит его жена в Нижнем Новгороде. Популярный в СССР исполнитель заверил журналистов, что штрафов ему не приходило.

Другой машиной управляет его водитель и возможные задолженности могли быть оформлены на его имя. Отец Филиппа Киркорова назвал ситуацию "какой-то бодягой".

Бедрос Киркоров не собирается никуда обращаться и требовать опровержения. Также 87-летний мужчина не будет оплачивать штрафы, так как ничего не нарушал.

Как ранее писало "Утро", отец Киркорова устроил гонки в Подмосковье.