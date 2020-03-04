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Полуобнаженная Рудова пожаловалась на проблемы с психикой

Полуобнаженная Рудова пожаловалась на проблемы с психикой
Наталья Рудова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса обвинила в своих бедах строителей

Наталья Рудова продемонстрировала фигуру в облегающем платье. При этом она написала в "Инстаграм" о своих больших проблемах с ремонтом в квартире. 

Актриса опубликовала в соцсети фотографию, на которой показана в мини-платье, похожем на корсет. Оно едва прикрыло грудь: девушка не стала затягивать шнурки лифа до конца. 

Под постом звезда сериала "Универ" пожаловалась, что у нее совсем испортилось психическое и физическое здоровье из-за ремонта в квартире. Горе-"строители" не так положили пол, повредили дорогие вещи, передает "Пятый канал"

Интернет-пользователи сочувствовали горю актрисы и восхищались ее внешностью. "Вы просто красотка", "В комнате полной искусства, я все равно смотрел бы на тебя", "Красавица", "Ты пушка", "Красивая, но такая тоненькая", "Здесь прямо беллисимо!", "Очень классная", – рассыпались они в комплиментах.

Ранее "Утро" писало, как Наталья Рудова склонилась над борщом в глубоком декольте.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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