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Бывшая солистка "Серебра" надела полупрозрачный костюм и залезла в дырку

Ольга Сербякина пожаловалась подписчикам на свою главную проблему

Ольга Серябкина излила душу подписчикам: большую часть жизни сейчас она отдает работе. Певица опубликовала фотографию в "Инстаграм", где отдыхает, лежа в отверстии, сделанном в стене. На певице полупрозрачный наряд молочного цвета. 

Светлая ткань подчеркивает фигуру Серябкиной, вырез декольте немного прикрывает грудь бывшей солистки "Серебра". В "Инстаграм"-аккаунте артистка пожаловалась под снимком, что у нее не осталось свободного времени. Ольга поделилась, что ей даже некогда зайти в социальные сети, она работает над новым проектом. 

При этом в истории "Инстаграм" певица сняла себя в серебряной броне и черной маске: похожая на воина-ниндзя Серябкина продемонстрировала грудь даже в закрытом костюме из блестящего пластика. 

Под фотографией в боди певице сочувствуют и пишут комплименты: "Терпения и сил тебе, моя малышка", "Красотка", "Давайте будем поддерживать друг друга", "Больше клипов!", “Ты сегодня такая милаха” (орфография и пунктуация сохранены). 

Ранее "Утро" рассказало, как Серябкина в задранном халате сообщила об изменениях в жизни.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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