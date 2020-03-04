Ольга Сербякина пожаловалась подписчикам на свою главную проблему

Ольга Серябкина излила душу подписчикам: большую часть жизни сейчас она отдает работе. Певица опубликовала фотографию в "Инстаграм", где отдыхает, лежа в отверстии, сделанном в стене. На певице полупрозрачный наряд молочного цвета.

Светлая ткань подчеркивает фигуру Серябкиной, вырез декольте немного прикрывает грудь бывшей солистки "Серебра". В "Инстаграм"-аккаунте артистка пожаловалась под снимком, что у нее не осталось свободного времени. Ольга поделилась, что ей даже некогда зайти в социальные сети, она работает над новым проектом.

При этом в истории "Инстаграм" певица сняла себя в серебряной броне и черной маске: похожая на воина-ниндзя Серябкина продемонстрировала грудь даже в закрытом костюме из блестящего пластика.

Под фотографией в боди певице сочувствуют и пишут комплименты: "Терпения и сил тебе, моя малышка", "Красотка", "Давайте будем поддерживать друг друга", "Больше клипов!", “Ты сегодня такая милаха” (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро" рассказало, как Серябкина в задранном халате сообщила об изменениях в жизни.