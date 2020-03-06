Королева шансона выбрала необычный наряд для поездки

Любовь Успенская прилетела в Баку вместе с друзьями. Сейчас звезда переживает непростое время из-за скандала с дочерью Татьяной Плаксиной, и, по словам певицы, только эта поездка смогла поднять ей настроение. Приободрившаяся артистка опубликовала новый снимок в соцсети, на котором показалась в необычном наряде.

Исполнительница хита "Кабриолет" позирует, слегла прикрыв лицо розой и выставив вперед левую ногу. Одной рукой она оперлась о комод: вероятно, фотографировалась в гостиничном номере перед концертом. Королева шансона нарядилась в светлое мини-платье с серебристой вышивкой и бахромой на лифе и рукавах. На ногах у нее были высокие сапоги белого цвета.

В "Инстаграм" стали обсуждать внешний вид певицы. Некоторые интернет-пользователи сразу раскритиковали певицу за выбор платья. Им показалось, что в возрасте 66 лет стоит подбирать более скромные образы: "Ужас", "А юбку забыли надеть", "Кошмар", "Просто смех, да и только, не по возрасту одежка", "Как клоун вырядилась. Ну совсем ни к чему", "Очень вульгарно", "Потеряла полностью чувства меры и вкуса!", "Смешная, в занавесочке".

Однако настоящие поклонники звезды восхищались. По мнению некоторых комментаторов, она одевается стильно и выглядит намного моложе своего возраста. "Неотразима", "Люба, молодец, прекрасно выглядишь", "Очень красивое платье. Оно вас стройнит и молодит!", "Приятно смотреть на ухоженных, следящих за собой красавиц. Любовь выглядит очень даже хорошо. Фигурка, ножки и все остальное", – засыпали артистку комплиментами.

Любовь Успенская позирует в мини не впервые. Ранее королева шансона прижалась к стене в коротком наряде, причем нижнее белье звезда надевать не стала.