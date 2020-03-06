Шоумен перевоплотится в медведя

Бывший участник группы "Ленинград" Стас Барецкий рассказал, что поедет на "Евровидение-2020" вместе с группой Little Big. Музыканты из Санкт-Петербурга представят Россию на международном конкурсе.

Скандальный шоумен поделился в интервью "NationNews", что он появится во время шоу в ванне с сухим льдом в костюме медведя. Затем Борецкий разденется практически догола и будет танцевать вместе с участниками Little Big.

Журналисты предположили, что вдохновение Барецкий черпал в истории с блогером Екатериной Диденко, которая устроила день рождения в бане с бассейном сухого льда. В результате погиб муж женщины.

Официально информация не подтверждена и может оказаться шуткой Стаса Барецкого. Ранее шоумен утверждал, что собирается снять продолжение фильмов про Данилу Багрова.

По задумке Барецкого, в "Брате 3" должны были сыграть Бари Алибасов, Ольга Бузова, Вячеслав Дацик, Никита Джигурда, Виктор Сухоруков и Сергей Шнуров. Позднее стало известно, что бывший певец продает главную роль в картине за 5 миллионов рублей.