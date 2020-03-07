Звезда сериала "Домашний арест" отказалась от фильтров и фотошопа

Светлана Ходченкова поделилась с подписчиками в "Инстаграм" фотографией с отдыха. На снимке звезда в бикини сидит на бортике бассейна. Естественное фото актрисы без макияжа и фотошопа оценили более 20 тыс. ее поклонников. Им 37-летняя знаменитость кажется очень привлекательной.

Пока одним пользователи восхищались внешность Ходченковой, другие признались, что завидуют ей, ведь она часто выкладывает фотографии с зарубежных курортов.

"Вы невероятно красивая", "Все в Дубаи, да что такое)) почему я на работе", "Божественная красавица!", "Отдыхай, наша красавица и гордость, набирайся сил для новых шедевров", "Такое блаженство на снимке", "Такое ощущение, что я одна работаю", – высказались подписчики в "Инстаграм".

Светлана Ходченкова успевает не только сниматься в кино и путешествовать, но и уделяет время любимому увлечению – танцам у пилона. Страсть к ним у нее появилась после съемок в одном из проектов, где ей надо было освоить шест. Теперь артистка занимается для себя, а видео с тренировок выкладывает в социальные сети на радость поклонникам.

В роликах стройная блондинка ловко крутится вокруг пилона на огромных каблуках и даже выполняет сложные элементы, повиснув вниз головой.

В "Инстаграм" звезда молчит только об одном – о своей личной жизни. С кем сейчас встречается артистка неизвестно, хотя ранее в интернете обсуждался ее возможный роман с Семеном Слепаковым – юмористом, который не так давно развелся с женой.