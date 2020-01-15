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Ходченкова оголилась на улице после танцев у шеста

Ходченкова оголилась на улице после танцев у шеста
Светлана Ходченкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Мужчины восхитились округлыми формами кинозвезды

Светлана Ходченкова – одна из самых популярных отечественных актрис. Поклонники следят не только за ее работами в кино, но и за ее Инстаграмом. На последнем фото в соцсети блондинка позирует, стоя в бассейне на улице в бикини. Идеальное тело блондинки кажется поклонникам еще сексуальнее после снимка у шеста.

Комментаторы считают, что кинозвезда обладает естественной красотой. Они восхитились ее фигурой, в особенности – округлыми бедрами.

"Вы сексуальная девушка, вы секси, ай, хороша, вот это да", "Тело женственное очень", "Опасная", "Красотка", "Бедра такие женственные", "Ну вот если красиво, то красиво. Светлана вы 🔥", "Пушка-вышка", "Бедра какие", "Самая красивая женщина России", "Какая же вы красивая. Я влюблен", "Как же вы всем нравитесь! Обожаю вас! Вы восхитительны!", "Потрясающая женщина", - расхвалили актрису под кадром.

Несмотря на внешнюю привлекательность, Светлана Ходченкова не замужем. О личной жизни блондинки известно немного: в 2010 г. она развелась с супругом, а после расторгла помолвку с другим партнером. Некоторые думают, что у нее роман с Семеном Слепаковым, другие сватали ее Филиппу Киркорову. Были даже те, кто нашел у красотки беременность.

Актриса и юморист несколько раз появлялись вместе на публике, также Светлана снялась в фильме, который продюсировал Семен, напоминает URA.RU. Сама звезда экрана только посмеялась над слухами, передает "Свободная пресса". 

Ранее Светлана Ходченкова похвасталась растяжкой перед камерой. 

Дарья ПЕТРОВА

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