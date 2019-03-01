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"Ну а вдруг": Киркорову подобрали жену

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты беспокоятся о личной жизни поп-короля

Филипп Киркоров по-прежнему холост. После расставания с единственной и горячо любимой женой Аллой Пугачевой, он так и не решился связать себя новыми брачными узами. Отсутствие у кумира спутницы жизни постоянно волнует  его фанатов. Увидев новое фото, которое артист выложил на своей странице в Instagram, они тут же решили: есть такая. 

На снимке певец показан с известной актрисой Светланой Ходченковой. Его намек на какие-то их тайные общие планы дал повод призадуматься:

"Кое-что задумали... Ну а вдруг". 

Поклонников охватило любопытство. Они тут же стали гадать, что он имел в виду.

"Вау, заинтриговали"  "Интересно, интересно...", "Думаю, что, если задумали, то точно что-то офигенное", "О, все, не усну теперь", "Снова, ждут сюрпризики?", – отреагировали одни.

Други, отметив, какие звезды "красивые", "милые", "обаятельные и привлекательные!",  интересовались, предполагали, что речь идет о женитьбе артистов, и даже требовали этого:

"И что же вы задумали, сняться в фильме, или пойти в загс?", "Красивая была бы пара", "Придумали родить Филиппу третьего…", "Новая любовь – Ходченкова", "Прям как парочка", "Все поняла. Мне нравится ваша идея!", "Эта дама достойна Филиппа. Красавица!", "Ничего, кроме соединения, ждем и уже давно, особенно от Филиппа!", Самое главное – не подведи нас", "Брюнет и блондинка – шикарное сочетание красивых и талантливых артистов, в ожидании сюрприза", "Давно пора уже".  

Некоторые, правда, выдвигали и такую версию, что актриса может сняться в новом клипе поп-короля или спеть с ним дуэтом. Говорили и о съемках новой части известного фильма ("Любовь в большом городе 4"?!"). Однако большинство все же замерли в предчуствии новостей о переменах в личной жизни двух знаменитостей.

Между тем все возможно. Оба артиста свободны: Филипп Киркоров развелся 13 лет назад. Светлана Ходченкова тоже давно рассталась с мужем – в 2010 году.

Поп-короля "женят" не впервые. И кого только ему не сулили в жены. Чаще всего – давнюю близкую подругу – украинскую артистку Ани Лорак.

Фоторепортаж
Киркоров встряхнул поп-тусовку
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Полина ДОРОЖКИНА
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