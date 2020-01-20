Актриса похвасталась спортивной фигурой в танцевальном зале

Светлана Ходченкова продолжает демонстрировать свою отличную физическую форму. Артистка выложила в Инстаграм видео, где она в трусах и спортивном лифчике легко вертится вокруг шеста. В ролике можно рассмотреть тело Ходченковой, которая в 36 лет остается в прекрасной форме.

Увлечение эротичными танцами появилось у Ходченковой несколько лет назад. Светлана осваивала пилон в 2017 году для съемок в одном из фильмов, – пишет "Стархит". После умения пригодились для роли в сериале "Домашний арест".

По слухам, на съемках картины Ходченкова очень понравилась Семену Слепакову, а позже у них завязался роман. Возможно, покорить юмориста блондинка смогла с помощью смелых движений у шеста. Однако сами знаменитости информацию о своей любовной связи отвергают.

Ранее Светлана Ходченкова оголила тело на отдыхе.