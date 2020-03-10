Ее приглашали на главную роль в "Иронии судьбы"

Заслуженная артистка РФ Марина Меримсон умерла в Челябинске в возрасте 81 года. Об этом сообщил продюсер Вячеслав Шмыров.

Он также рассказал в Facebook о творческом пути актрисы. В 1979 г. Марина Меримсон сыграла роль Серафимы в спектакле "Татуированная роза" на сцене Челябинского театра. Уже через год ее пригласили в Лениград в театр имени Ленсовета.

Позже актриса вернулась в Челябинск, где блистала на сцене в драматических ролях. Продюсер отметил роли Марины Меримсон в постановках "Король Лир", "Кто боится Вирджинии Вульф?", "Мария Стюарт", "Похороните меня за плинтусом" и других.

Эльдар Рязанов приглашал актрису пробоваться на роль Нади Шевелевой в "Иронии судьбы". Однако в итоге выбрал Барбару Брыльску, передает телеканал "360".

Ранее "Утро" сообщило о смерти советского кинорежиссера.