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Умер советский кинорежиссер

Умер советский кинорежиссер
Фото: pixabay.com
Георгию Шангелая было 82 года

Ушел из жизни грузинский режиссер, снявший фильмы "Все хотят любви", "Ехал поезд", "Мелодии Верийского квартала", "Алавердоба". О смерти Георгия Шангелая сообщает ТАСС, со ссылкой на "Национальный центр кинематографии Грузии".

Точная причина смерти грузинского режиссера не называется, место и время похорон назовут позднее, пишет "МИР24".

Георгий Шангелая родился в семье режиссера и актрисы в 1937 году. После окончания ВГИКа работал на киностудии "Грузия-фильм", добавляет телеканал "360".

Дарья ПЕТРОВА

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