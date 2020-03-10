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Звезда "Орла и решки" попала в больницу

Звезда "Орла и решки" попала в больницу
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Блондинка показала всем палату и сообщила о своем лечении

Леся Никитюк поделилась с миллионами фанатов снимком из клиники. Звезде "Орла и решки" поставили капельницу.

В своих "Инстаграм"-историях телеведущая сфотографировала больничную койку. Кадр, помещенный в соцсети она подписала: "Тебе на добрый вечер".

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Позже девушка загрузила несколько видео с любимой собакой Рафиком. Ведущая отвела терьера на стрижку в парикмахерскую для животных.

Судя по всему, блондинка чувствует себя прекрасно и играет с питомцем. Одно из видео знаменито прокомментировала: "Меня прокапали, Рафика постригли". Подробностей о произошедшем девушка не раскрывает. 

Ранее Леся Никитюк снялась в пене.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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