Блондинка показала всем палату и сообщила о своем лечении

Леся Никитюк поделилась с миллионами фанатов снимком из клиники. Звезде "Орла и решки" поставили капельницу.

В своих "Инстаграм"-историях телеведущая сфотографировала больничную койку. Кадр, помещенный в соцсети она подписала: "Тебе на добрый вечер".

Позже девушка загрузила несколько видео с любимой собакой Рафиком. Ведущая отвела терьера на стрижку в парикмахерскую для животных.

Судя по всему, блондинка чувствует себя прекрасно и играет с питомцем. Одно из видео знаменито прокомментировала: "Меня прокапали, Рафика постригли". Подробностей о произошедшем девушка не раскрывает.

Ранее Леся Никитюк снялась в пене.