Кинозвезда публично поделится волнующими ее проблемами

Светлана Ходченкова поведала о серьезных переменах в своей личной жизни и карьере накануне премьеры фильма, где сыграла главную роль. Также актриса поучаствовала в фотосессии, на которой предстала в смелом и непривычном образе.

Артистка поделилась, что предыдущий год был для нее непростым. За это время в жизни Ходченковой, по ее словам, произошли изменения, и теперь она готова о них говорить. Волнующие актрису проблемы она поднимет в пьесе, постановку которой сейчас планирует. Среди них – тема отношений, любви к себе и места женщины в обществе, рассказала Светлана Vogue.

Анонсировала интервью актриса новым снимком в "Инстаграм". Звезда позирует в белом полупрозрачном корсете с декольте и штанах с высокой талией. Руки блондинки украшали белые перчатки. Однако некоторым подписчикам смелый образ звезды не понравился, по большей части из-за корсета: "Фотка просто кошмар. Как такое можно вообще выставлять", "Считаю Светлану красивой и фотогеничной женщиной, но это боди ее ужасно испортило".

Поклонники Светланы пришли от снимка в восторг. Звезду "Домашнего ареста" похвалили за стильный наряд и подтянутую фигуру: "Сильно красивая", "Шикарная", "Смело", "Нереальная", "Спортивная какая, подтянутая, красавица", "Эти выступающие ключицы… это очень красиво", "Очень стильно".

О личной жизни артистки ничего не известно, однако недавно в Сети появились слухи о ее романе с юмористом Семеном Слепаковым. А вот фотографиями в купальнике и без макияжа Светлана делится, не стесняясь. Ранее она снялась в бикини на бортике бассейна.