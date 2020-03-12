Ведущая продемонстрировала пресс под пиджаком

Звезда программы о путешествиях "Орел и решка" Леся Никитюк показала фигуру на съемках популярного шоу. Ведущая анонсировала десятый сезон передачи "Кто сверху?" в социальных сетях.

В своем "Инстаграм"-аккаунте Никитюк опубликовала короткое видео, где она прыгает перед камерой в лосинах с цветными разводами и синем мини-топе. Девушка прокомментировала запись: "Снимаем 10 сезон шоу. Всех ведущих пережила, а Притулу выживу, а потом переживу".

Никитюк спросила у подписчиков, кого они хотели бы видеть следующими участниками передачи. Программа "Кто сверху?" идет в эфире украинского телевидения с 2012 года.

Комментаторы попросили певицу Maruv, известных блогеров и даже президента Владимира Зеленского. Под записью также отметили внешний вид ведущей: "Вау!", "Ты все равно лучшая”, “Грация пантеры, взгляд орлицы, впрочем как всегда".

Ранее "Утро" рассказало, как Никитюк без белья усадила помощницу у ног.