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Звезда "Орла и решки" попрыгала перед камерой в лосинах

Звезда "Орла и решки" попрыгала перед камерой в лосинах
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Ведущая продемонстрировала пресс под пиджаком

Звезда программы о путешествиях "Орел и решка" Леся Никитюк показала фигуру на съемках популярного шоу. Ведущая анонсировала десятый сезон передачи "Кто сверху?" в социальных сетях. 

В своем "Инстаграм"-аккаунте Никитюк опубликовала короткое видео, где она прыгает перед камерой в лосинах с цветными разводами и синем мини-топе. Девушка прокомментировала запись: "Снимаем 10 сезон шоу. Всех ведущих пережила, а Притулу выживу, а потом переживу". 

Никитюк спросила у подписчиков, кого они хотели бы видеть следующими участниками передачи. Программа "Кто сверху?" идет в эфире украинского телевидения с 2012 года. 

Комментаторы попросили певицу Maruv, известных блогеров и даже президента Владимира Зеленского. Под записью также отметили внешний вид ведущей: "Вау!", "Ты все равно лучшая”, “Грация пантеры, взгляд орлицы, впрочем как всегда". 

Ранее "Утро" рассказало, как Никитюк без белья усадила помощницу у ног.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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