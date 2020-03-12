Экс-солистка "ВИА Гры" надела соблазнительный наряд

Известная певица Анна Седокова показалась на съемках нового клипа. Артистка поделилась в соцсети композицией "Я закохався". И призналась, что она и вокалист, композитор Миша Марвин сочинили слова и музыку, которой придали необычное звучание.

В клипе бывшая солистка группы "ВИА Гра" одета в золотое платье с глубоким декольте и разрезами, в которых видны ее роскошные ноги. Глаза исполнительницы закрыты шелковой черной лентой, партнер развязывает ее, когда артистка начинает играть на пианино.

Подписчики "Инстаграм" восхитились новым клипом и тем, как выглядят певица и вокалист: "До мурашек!!! Спасибо за песню, в самое сердце", "Как красиво, Аня!", "Так нравится", "Красивые и Вы, и Миша".

Ранее "Утро" рассказало, как Анна Седокова в трусах-нитках скрючилась на полотенце.