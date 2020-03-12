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Седокова в золотом платье с декольте сыграла на пианино

Седокова в золотом платье с декольте сыграла на пианино
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova/
Экс-солистка "ВИА Гры" надела соблазнительный наряд

Известная певица Анна Седокова показалась на съемках нового клипа. Артистка поделилась в соцсети композицией "Я закохався". И призналась, что она и вокалист, композитор Миша Марвин сочинили слова и музыку, которой придали необычное звучание. 

В клипе бывшая солистка группы "ВИА Гра" одета в золотое платье с глубоким декольте и разрезами, в которых видны ее роскошные ноги. Глаза исполнительницы закрыты шелковой черной лентой, партнер развязывает ее, когда артистка начинает играть на пианино. 

Подписчики "Инстаграм" восхитились новым клипом и тем, как выглядят певица и вокалист: "До мурашек!!! Спасибо за песню, в самое сердце", "Как красиво, Аня!", "Так нравится", "Красивые и Вы, и Миша".

Ранее "Утро" рассказало, как Анна Седокова в трусах-нитках скрючилась на полотенце.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Алина ПОПЛАВСКАЯ

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