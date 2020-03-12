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Звезда "Универа" надела крест и заговорила о "триумфе зла"

Звезда "Универа" надела крест и заговорила о "триумфе зла"
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/
Актриса процитировала английского политика

Наталья Рудова, известная телезрителям по роли в популярном сериале "Универ", удивила поклонников новой фотографией в социальных сетях. Актриса заговорила о "триумфе зла" под снимком в микротопе. 

Девушка опубликовала селфи в "Инстаграм", на котором показана с ярким макияжем и в топе с глубоким декольте. На шее у нее висит цепочка с крестиком, инкрустированным камнями.

Под кадром Наталья процитировала английского консервативного политика Эдмунда Берка: "Единственное, что требуется для триумфа зла, – это чтобы хорошие люди ничего не делали". И попросила людей помнить о силе добра.

Фраза используется в мини-сериале "Гитлер: Восстание зла" в качестве эпиграфа. Рудова посоветовала всем посмотреть картину в своих "Инстаграм"-историях. 

В комментариях подписчики оценили внешность популярной артистки: "Чертовски красива!", "Эта женщина всегда просто космос", "Совершенство", "Ух красотка!", "Сразу видно, что с девушкой есть о чем поговорить" (орфография и пунктуация сохранены). 

Ранее "Утро" писало, что звезда "Универа" без белья согнулась над борщом.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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