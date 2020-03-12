Музыканты устроят танцевальный флешмоб для зрителей

Группа Little Big раскрыла подробности своего выступления на "Евровидении – 2020". По словам основателя коллектива Ильи Прусикина, зрителей международного музыкального конкурса ждут сюрпризы.

Артисты рассказали о номере в эфире радио NRJ. Запись интервью выложена в "Инстаграм" станции. Группа Little Big сообщила, что выйдет на сцену в увеличенном составе: выступать будут шесть человек.

Зрители примут участие в танцевальном флешмобе, который запустят российские участники песенного соревнования. Артисты уточнили, что движения будут простыми.

В пятницу, 13 марта, группа Little Big в эфире радио NRJ представит песню, с которой поедет на "Евровидение – 2020".

Ранее "Утро" рассказало, что Little Big предсказали провал на "Евровидении".