Катя Кищук улетела с известным рэпером

Бывшая участница группы "Серебро" снялась в углу на фоне розовой стены после фотографий с бойфрендом. Девушка сделала "грустный взгляд", как и на других своих снимках. Судя по всему, в угол ее поставил фотограф, который делал яркий портрет.

Певица опубликовала в "Инстаграм" новую фотографию, на которой показана в футболке с надписью "Прекрати быть бедным", выложенной камушками.

Сейчас артистка отдыхает на море со своим парнем – британским рэпером Slowthai. Они встречаются три месяца.

Ранее Кищук приписывали роман с солистом "Пошлой Молли" Кириллом Бледным. Девушка записала с ним песню "Мишка" в декабре 2019 года.

Комментаторы под фотографией оценили внешность экс-солистки "Серебра": "Богиня", "Волшебная", "Малышка", "Кисонька, такая красивая".

Ранее Катя Кищук показала выросшую грудь.