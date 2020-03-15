Актер снова шокировал публику своим внешним видом

Алексей Панин сейчас отдыхает на острове Маврикий. В социальных сетях артист активно выкладывает фотографии с пляжа. На одной из них он в купальнике – плавках и лифчике – ползает по песку. В своем "Инстаграм" звезда призналась, что больше не будет ходить обнаженным.

"Все! Долой нудизм! С сегодняшнего дня только в купальнике", – подписал Алексей.

Под ярким снимком сразу же началась дискуссия пользователей. Одни считают, что знаменитости пора лечится, другие, наоборот, поддерживают Панина, который живет, как ему хочется.

Мимо снимка приятеля не прошла и Дана Борисова. "Ой, ты на Маврикии, не мог меня с собой взять?" – обратилась блондинка к актеру.

Пользователи от снимка, который опубликовал телеграм-канал "НеМалахов", в шоке. Они считают, что Алексею Панину не нужно показывать себя на весь мир.

"Раньше психически больных принудительно лечили. А теперь они себя показывают на весь мир. А мы дурные смотрим на них. Убожество", "Такое чудо ползает", "Идиотизм", – раскритиковали пользователи в "Инстаграм" фото актера.

Ранее Алексей Панин оказался в центре громкого скандала из-за видео со своим участием. Врач предсказал артисту, что его утехи могут закончиться трагедией.