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"Свободу сосочкам!": голый Панин спрятал прелести

Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com
Новый снимок актера понравился не всем

На свежем фото в соцсети Алексей Панин позирует со спутницей. Оба полностью обнажены, но интимные места закрашены. Изображение вызвало у одних поклонников смех, у других – недовольство.

"Свободу сосочкам!", "Эко ты грамотно свои соски замазал", "Главное, что свои прикрыл... чисто прикололся", "Собачку надо?", "Фу!", "Я тут живу, Леха, приезжай, вместе голышом походим", 

– прокомментировали они снимок.

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Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin777)

Панин отдыхает в Крыму. Там он фотографируется и полученные кадры выкладывает в Instagram. В том, о котором идет речь, голый бюст девушки заштрихован синей чертой. Мало того, актер, будто иронизируя над строгой цензурой соцсети, таким же способом "закрыл" и свою грудь. 

"Место, где нет плохих людей, грязи и зла. Только море, вселенная и любовь!"

– подписал фото Алексей. Но, как видно, подписчики его юмор не оценили.

Панина нередко осуждают за его поведение, высказывания и увлечение обнаженкой. Актера это, похоже, не трогает, ведь он в любой момент может стать женщиной, без стеснения публикует снимки, на которых красуется голышом, даже несмотря на то что рядом находится дочка, не против и эротику показать...

Полина ДОРОЖКИНА
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