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В Германии предсказали победу Little Big на "Евровидении"

В Германии предсказали победу Little Big на "Евровидении"
Кадр youtube.com
Самоирония музыкантов увеличивает шансы на успех

Группа Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в этом году, восхитила жителей Германии. После представления песни, с которой петербургский коллектив выступит на международном конкурсе, немецкие СМИ предсказали ему победу.

У коллектива много поклонников в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии. Шансы на первое место увеличивает и песня – "Uno" может стать такой же популярной, как предыдущий хит "Skibidi", отмечает журналист Андре Баллин. Кроме того, артисты уже запустили флешмоб – в Сети появляется все больше видео, на которых поклонники группы повторяют движения из клипа.

В этом году Россия, пишет журналист, кардинально сменила подход к "Евровидению" и перешла от пафосных душещипательных номеров в стиле Димы Билана и Сергея Лазарева к самоиронии Little Big. Музыканты в совершенстве владеют искусством сатиры, написал Андре Баллин в издании Handelsblatt, отмечая клип артистов, танцующих в расклешенных брюках с каменными лицами. Такое сочетание зажигательной музыки и необычных образов может привести группу к успеху в финале, говорится в статье.

"Евровидение – 2020" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, если конкурс не перенесут из-за вспышки коронавируса. Ранее Little Big предрекли провал, а известный критик не оценил выбранную для "Евровидения" песню.

Карина СИРАЗОВА

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