Светская львица радуется, оказавшись в изоляции

Ксения Собчак поделилась хорошими новостями во время распространения китайского коронавируса. Активистка начал проводить больше времени с семьей.

В своем "Инстаграм"-аккаунте Ксения Собчак опубликовала фотографию, где обнимает своего сына Платона и смеется вместе с ним. Ведущая прокомментировала снимок: "Кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро-с мамой!!!". Ребенок остается дома из-за распространения COVID-19.

Во время эпидемии многие детские сады и школы объявили о возможности свободного посещения. Сегодня ряд крупнейших российских вузов объявил о закрытии из-за коронавируса.

Сын Собчак захотел полететь в Италию: ведущая сняла его в "Инстаграм"-историях. Мальчик сидит на коленях у бабушки и рассказывает, куда он хочет поехать на отдых. Ксения прокомментировала выбор Платона и обяъснила, что "сейчас не лучшее время для Италии".

Пользователи под фотографией Собчак и сына писали комплименты счастливой семье: "Двое из ларца", "Лапочка", "Как будто вы маленькая лежите", "Красивый малыш", "У вас очень красивый мальчишка", "Сладость", "Как приятно Ксения на вас смотреть с малышом!". (орфография и пунктуация сохранены)

Ранее "Утро" рассказало, что Ксения Собчак ехидно высказалась о падении рубля.