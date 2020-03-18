Медики пытались помочь разбушевавшемуся артисту

Актера Кирилла Емельянова, который сыграл одну из главных ролей в сериале "Кадетство", задержали в столице после драки с врачом, выяснили журналисты. К Емельянову в нетрезвом состоянии приехала бригада скорой помощи, но он напал на фельдшера.

Кирилл Емельянов вернулся после съемок и якобы потерял сознание из-за алкоголя, передает слова его подруги Екатерины Бобковой телеграм-канал Mash. Медики попытались привести артиста в чувство.

Авторы канала сообщают, что приятельницей Емельянова оказалась главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева. Молодые люди вместе отдыхали перед инцидентом.

Сейчас Кирилл Емельянов и модель Екатерина Бобкова находятся в отделении полиции, девушка дает показания в качестве свидетеля. Перед задержанием актер оскорблял полицейских. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Емельянов снимался в сериале "Кадетство" с 2006 по 2007 г., в 2006 г. он сыграл одного из главных героев фильма "Сволочи". В 2014 г. актера номинировали на французскую кинопремию "Сезар" за роль в драматической картине "Мальчики с Востока".